Ha ricevuto grande riscontro l’iniziativa del MAIE della Repubblica Dominicana, che ha messo a disposizione due linee telefoniche e Whatsapp in modo tale che i connazionali possano richiedere informazioni o assistenza gratuita in caso di bisogno.

“Siamo felici del fatto che gli italiani stiano dimostrando di apprezzare gli sforzi del MAIE RD per essere ancora più vicino alla comunità italiana”, dichiara Massimiliano Scerra, coordinatore nazionale del Movimento Associativo Italiani all’Estero.

“Sono davvero tanti – prosegue Scerra – coloro che ci hanno contattato, segno che c’è bisogno di qualcuno che – sul territorio – si interessi concretamente alle necessità dei nostri fratelli italiani, che li sappia ascoltare e che poi lavori per far sentire la loro voce a Roma. E’ proprio quello che facciamo noi come MAIE RD: oltre a prestare a livello locale tutta l’assistenza necessaria in caso di bisogno – sia a livello legale che burocratico -, raccogliamo le istanze dei connazionali e le portiamo sui tavoli romani che contano, con l’obiettivo di individuare soluzioni possibili”.

Soddisfatto Vincenzo Odoguardi, vicepresidente MAIE, che annuncia: “Stiamo lavorando per fare in modo di replicare l’iniziativa del MAIE RD in tutto il Nord e Centro America. Dal Canada a Panama, passando per gli Stati Uniti, in ogni circoscrizione consolare avremo presto numeri locali dedicati all’assistenza. Questo è il nostro modo di lavorare: siamo tutti volontari al servizio degli italiani all’estero, soprattutto di quelli più fragili e bisognosi. Per tutte le info, seguiteci sui nostri canali social. Stay tuned”, conclude Odoguardi.