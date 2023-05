Italiani all’estero, Billi (Lega) incontra la comunità italiana a Colonia

“Questo fine settimana ho fatto una serie di incontri a Colonia ed ho partecipato ad una serata organizzata per i connazionali. Tanti provenienti da Lipari, da dove provengono anche i cantanti che hanno animato la serata, ma anche tanti da altre parti d’Italia. Mi preme sottolineare inoltre come a questa serata abbiano partecipato tanti connazionali della prima generazione, che sono arrivati in Germania dagli anni 50 e 60, ma anche tanti italiani di seconda generazione, nati a Colonia, e tanti nuovi emigrati, venuti dall’Italia nell’ultimo decennio. Complimenti agli organizzatori per aver saputo coinvolgere una così ampia platea di connazionali, a testimonianza di quanto gli italiani a Colonia siano una comunità forte e coesa. Gli Italiani in Germania sono i primi ambasciatori del nostro Paese in terra Teutonica”. Così Simone Billi, deputato della Lega eletto nella ripartizione estera Europa.