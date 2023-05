Addio a Maria Giovanna Maglie, grande perdita per il giornalismo italiano

Addio a Maria Giovanna Maglie, saggista e opinionista nata a Venezia nel 1952. L’annuncio su Twitter dell’amica Francesca Chaouqui: “Ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace”.

La giornalista, 70 anni compiuti nell’agosto scorso, e malata da tempo, è morta questa mattina a Roma, all’ospedale San Camillo Forlanini.

Nella sua biografia su Wikipedia viene ricordato il suo percorso professionale: dagli esordi al quotidiano l’Unità, che lascia per divergenze ideologiche con il Pci, all’assunzione in Rai nel 1989.

Nel 1990, allo scoppio della prima guerra del Golfo, fu inviata in Medio Oriente per il Tg2. Divenne poi corrispondente da New York fino al 1993. Successivamente ha collaborato con diverse testate, Il Giornale, Il Foglio, Radio Radicale, e Radio24. Ha scritto alcuni libri, come la biografia di Oriana Fallaci e alcuni saggi su argomenti di politica internazionale.

Mercoledì 24 maggio camera ardente in Campidoglio

Mercoledì 24 maggio dalle ore 15 alle ore 18 e’ prevista la camera ardente per Maria Giovanna Maglie nella Sala della Promoteca in Campidoglio. Le esequie, invece, si terranno giovedi’ 25 maggio alle ore 12 presso la Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo.

“Sara’ un momento di raccolta e preghiera insieme ai familiari, agli amici di una vita e ai colleghi per dare l’ultimo saluto a una donna coraggiosa e combattiva, sempre forte delle sue idee – fa sapere Francesca Chaouqui – invitiamo tutti coloro che hanno ammirato e conosciuto Maria Giovanna Maglie a unirsi a noi nel celebrare la sua vita e nel renderle omaggio”.