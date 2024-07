Quando è partito per la prima volta per esplorare il mondo ormai 15 anni fa, Anas El Bahhaj credeva sarebbe stata un’avventura di qualche mese. Invece da allora, salvo una breve parentesi, nella Bergamasca non è più tornato, almeno stabilmente e da ormai otto anni vive e lavora a Londra, dove dopo la gavetta e una crescita costante è oggi direttore dei bar di tutta la compagnia degli hotel Zetter.

«La mia è una storia particolare – racconta a L’Eco di Bergamo Anas -. Sono nato il 25 novembre 1990 a Bergamo da genitori marocchini residenti a Grassobbio fin dagli anni ’80. Forse da lì viene la mia voglia di esplorare sempre alla ricerca di un’opportunità migliore. Fare qualcosa di bello della vita”.

Così Anas è partito per Londra, con l’obiettivo di vedere il mondo e provare qualcosa di diverso. Non avrebbe mai immaginato che da quel primo viaggio la sua vita, anche lavorativa, sarebbe cambiata.

«Queste esperienze – ha detto a L’Eco di Bergamo – mi hanno arricchito personalmente e professionalmente, e mi hanno permesso di sviluppare una comprensione più profonda delle esigenze dei clienti internazionali. Ora mi trovo stabilmente a Londra da ormai 8 anni, con una parentesi di quasi un anno a Grassobbio nel 2017, prima di ritornare qui appunto».

Bergamo e l’Italia sono sempre nel mio cuore. Mantengo i contatti con la mia famiglia e i miei amici in Italia attraverso videochiamate e viaggi quando posso. Cerco infatti di tornare a casa almeno un paio di volte all’anno».