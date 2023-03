ITALIA-ARGENTINA | Italiani all’estero, Tirelli (MAIE) al lavoro per promuovere gemellaggi tra Cuneo e città della Provincia di Santa Fe

Insieme al sindaco di Cuneo, in Piemonte, si sta pensando di organizzare una missione istituzionale, culturale e commerciale, per rafforzare le relazioni tra “la Città di Cuneo e la Provincia di Santa Fe”

Franco Tirelli, deputato MAIE eletto in Sudamerica, ha incontrato il sindaco di Cuneo, Piemonte, Patrizia Manassero, il vicesindaco Luca Serale e Alessandro Spedale, Consigliere di Comunità, al fine – scrive Tirelli sui social – “di organizzare una missione istituzionale, culturale e commerciale” per rafforzare le relazioni tra “la Città di Cuneo e la Provincia di Santa Fe”, in Argentina.

“Tale attività – spiega l’onorevole – è volta a promuovere gemellaggi tra Cuneo, e altri comuni della provincia di Cuneo, e città e paesi della Provincia di Santa Fe”.

Allo stesso modo, si sta valutando “la possibilità di coinvolgere la Camera di Commercio di Cuneo e la Camera di Commercio Italiana di Rosario nella parte commerciale; la Federazione Piemontese Argentina per la parte culturale e la Provincia di Santa Fe, Comune di Rosario, Comune di Santa Fe e Rafaela per la parte istituzionale”. Verrà coinvolta anche “la Provincia di Córdoba, dove già esiste un gran numero di città gemellate con il Piemonte”, conclude Tirelli.