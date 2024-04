“New York e ancora New York. È la Grande Mela la meta preferita dagli italiani alto spendenti (high net worth individuals, ovvero individui molto ricchi) che cercano un investimento immobiliare residenziale all’estero”.

Ma più in generale, la meta preferita restano gli Stati Uniti – come si legge sul Sole 24 Ore -, che superano anche i Paesi europei sia per gli immobili in vendita sia per le locazioni.

Solo Dubai, tra le metropoli mondiali, regge il confronto con New York tra le località dove i “Paperoni” italiani vogliono vivere.

Questa è la fotografia scattata da LuxuryEstate.com, portale immobiliare internazionale leader nel settore del lusso e partner di Immobiliare.it, che dedicato una analisi a questa fetta di mercato.

“Il sogno americano resta una realtà per gli italiani con budget molto consistenti che vogliono comprare o affittare una casa di lusso al di fuori della Penisola – si legge -. Le destinazioni Usa sono le più gettonate per il 25% di chi desidera acquistare, mentre la percentuale si abbassa al 21% per le locazioni.

New York rimane in assoluto la città preferita dove acquistare un immobile di pregio, con più dell’8% delle ricerche complessive dall’Italia, seguita da Dubai (6%), che però conquista la prima posizione quando si parla di affitto (12% delle ricerche contro l’11,8 per cento)”.