INTERVISTA ESCLUSIVA | L’Ambasciatore Andrea Canepari lascia Santo Domingo: “Raggiunti obiettivi ambiziosi”

“Nonostante gli obiettivi fossero ritenuti molto ambiziosi credo che, con il sostegno della collettività, sia recente che di più antica emigrazione, con il lavoro sinergico con il MAECI e con il sostegno del governo locale, con l’impegno del personale dell’Ambasciata, è stato fatto tanto in pochi anni”. Lunedì 20 settembre ha concluso la sua missione in Repubblica Dominicana. A colloquio con Azzurro Caribe, l’Ambasciatore Andrea Canepari racconta quali obiettivi sono stati raggiunti durante questi anni, quali progetti sono in programma e come si sono rafforzate le relazioni bilaterali – ad ogni livello - tra l’Italia e il Paese dei Caraibi. Da parte nostra possiamo certamente dire che la passione e la determinazione con cui il diplomatico ha operato durante tutti questi anni in terra dominicana hanno fatto la differenza per quanto riguarda l’immagine dell’Italia nella RD

Ambasciatore Andrea Canepari, ricordo la nostra prima intervista nel dicembre del 2017. Lei se la ricorda?

Certamente. Ricordo il nostro primo incontro e quell’intervista, che si teneva in un ufficio fatiscente. Posso dire ora che quando pioveva, la pioggia cadeva sulla mia scrivania. Ricordo come non fossi contento di come venivano accolti i connazionali da un punto di vista logistico e come mancasse persino l’elettricità per i dipendenti che non avevano strumenti idonei.

Se questo giornale e tanti esponenti della collettività hanno ascoltato con attenzione, anche simpatia personale e fiducia, le mie parole sull’impegno personale mio e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per rilanciare la sede di Santo Domingo, migliorare le relazioni diplomatiche e fornire un servizio consolare di livello per la collettività, ricordo che da altri le mie parole venivano spesso accolte anche con un certo scetticismo ed incredulità. Non tanto per cattiva volontà degli ascoltatori, ma perché ci stavamo ponendo, tutti insieme, obiettivi davvero ambiziosi e importanti.

Fin dall’inizio, di fronte all’importanza della sfida, ripetevo che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con tutte le sue strutture competenti era fortemente impegnato per il successo della riapertura. Già dopo qualche mese la situazione è poi migliorata e via via il miglioramento è proseguito negli anni successivi fino alla situazione davvero ottimale in cui ci troviamo adesso.

Mi fa piacere chiudere il mio mandato parlando ai lettori di Azzurro Caribe e di ItaliaChiamaItalia, ricordando con loro i passi in avanti che abbiamo fatto con lo sforzo di tutti.

Ambasciatore, quali erano gli obiettivi che si era prefissato al suo arrivo a Santo Domingo?

In questo momento in cui mi appresto a salutare la Repubblica Dominicana e tutti i connazionali ivi residenti, mi rendo conto come gli obiettivi siano stati davvero ambiziosi. Mi sono impegnato, con il convinto sostegno in ogni momento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiana, per raggiungere in maniera prioritaria quattro obiettivi: fornire servizi consolari efficienti in un Paese in cui i connazionali si lamentavano per non riuscire neppure a ottenere un passaporto in tempi accettabili, poi valorizzare il grande apporto della comunità italiana e della storia condivisa con la RD; come terzo obiettivo rilanciare le relazioni politiche, economiche e culturali a livello della collettività e della sua importanza sostenendo le istituzioni in loco, come la Camera di Commercio. Infine, come quarto obiettivo (ma ce ne sono tantissimi altri conseguiti con l’aiuto di tutti) quello di creare strutture efficienti per ricevere i connazionali e valorizzare il nostro patrimonio immobiliare con un processo di costruzione di una nuova Ambasciata e di nuovi uffici sui terreni della storica donazione di Angiolino Vicini.

