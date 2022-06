In arrivo dall’Argentina cinque “ambasciatori” del Friuli Venezia Giulia

Cinque “ambasciatori” dell’artigianato e del territorio del Friuli-Venezia Giulia arriveranno nella loro regione domani, dall’Argentina. Li attende un tour di dieci giorni che toccherà Udine, Cividale, San Daniele, Spilimbergo e nove tra imprese e laboratori, alla scoperta della storia e della cultura del Friuli-Venezia Giulia, ma anche di alcune delle eccellenze della sua tradizione artigianale.

È il programma della seconda edizione del progetto Foramba (FORmazione degli AMBasciatori dei prodotti Artigianali friulani all’estero), promosso da Ente Friuli nel Mondo e Confartigianato-Imprese Udine, con il sostegno della Regione Friuli-Venezia Giulia, servizio lingue minoritarie e corregionali all’estero.

Dopo il successo di partecipazione alla prima edizione, svoltasi un anno fa con modalità a distanza, Foramba 2 prevede l’arrivo in Friuli di cinque cittadini originari del Friuli-Venezia Giulia, selezionati tra i 18 che seguirono gli appuntamenti e i seminari online dell’estate 2021. L’obiettivo è quello di valorizzare il Friuli-Venezia Giulia sia in chiave turistica sia economica, promuovendo i suoi prodotti artigianali di qualità attraverso la rete dei FOGOLÂRS Furlans, con l’attivo coinvolgimento dei friulani all’estero e dei loro discendenti. Di qui la collaborazione tra Confartigianato e Friuli nel Mondo, che illustreranno gli obiettivi del progetto, e i dettagli di questa seconda edizione, in una conferenza stampa indetta per venerdì 1° luglio, alle 10.30, nella sala riunioni di Confartigianato Udine, in via del Pozzo 8 (1° piano).

Saranno presenti, oltre ai cinque “ambasciatori”, in regione dal 30 giugno al 10 luglio, i presidenti dell’Ente Friuli del Mondo e di Confartigianato Fvg Loris Basso e Graziano Tilatti.