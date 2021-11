IIC Buenos Aires presenta il film di Maria Sole Tognazzi “Io e lei”

XVIII edizione dell'Encuentro de Cine Europeo, ECE. Si offriranno anche incontri di formazione specialistica per i progetti vincitori delle categorie Lungometraggio in sviluppo e Cortometraggio in post-produzione

L’Istituto Italiano di Cultura di Buenos Aires partecipa alla XVIII edizione dell’Encuentro de Cine Europeo, ECE, che si terrà in modalità virtuale fino al 30 novembre. “Di fronte alla realtà” è il titolo di quest’anno.

La programmazione propone opere di registi che affrontano tematiche relative a sfide universali che hanno un riscontro nell’esistenza individuale. Ogni film è un invito a riflettere sul contesto attuale e sul bisogno di trasformazione personale e sociale, di fronte alle prove di oggi e del futuro.

Si realizzeranno due fasi, ECE primavera, a novembre 2021 e ECE autunno, a maggio 2022, il mese che celebra il Giorno d’ Europa.

L’Incontro è organizzato dalla Delegazione dell’UE in Argentina con l’adesione delle Ambasciate e Istituti Culturali dei paesi membri, 13 in totale: Germania, Austria, Belgica, Danimarca, Slovenia, Spagna, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Polonia e Portogallo.

Ci saranno alcune proiezioni presenziali a Buenos Aires e in varie province argentine. Si prevedono sia attività di dibattito aperte al pubblico in generale che altre specifiche dedicate ai professionisti dell’industria cinematografica. Si offriranno anche incontri di formazione specialistica per i progetti vincitori delle categorie Lungometraggio in sviluppo e Cortometraggio in post-produzione.

In questa occasione, l’Istituto Italiano di Cultura presenta il film di Maria Sole Tognazzi “Io e lei” (2015) che si potrà vedere online per tutto il mese di novembre.