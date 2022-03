GUERRA IN UCRAINA | Merlo (MAIE): “La Russia deve cessare immediatamente il fuoco”

“Come Presidente del Movimento Associativo Italiani all'Estero (MAIE) e come Senatore della Repubblica Italiana, credo che non ci sia assolutamente alcun motivo che possa giustificare un'invasione e un massacro della popolazione civile come quello che stiamo vedendo oggi in Ucraina”, dichiara il Sen. Ricardo Merlo. “Il costo in vite umane di bambini, donne e dell'intera popolazione civile causato dall'esercito invasore è INACCETTABILE. Oggi – aggiunge - esprimiamo tutta la nostra solidarietà al popolo ucraino”

Continuano gli scontri in Ucraina. Nel Paese, invaso dalla Russia, è guerra. Non sappiamo al momento dove si arriverà, se le parti in causa riusciranno a trovare un accordo o se ci troviamo davvero alle porte della Terza Guerra Mondiale.

L’Italia sta giocando un ruolo da protagonista, in questo scenario, non solo a livello diplomatico. Abbiamo infatti inviato materiale militare e bellico all’esercito Ucraina, scegliendo di fatto da che parte stare.

Martedì 22 marzo il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, è intervenuto – in collegamento video – di fronte al Parlamento italiano.

“Il presidente ucraino ci ha raccontato la gravissima situazione che vive il suo Paese”, fa sapere il Sen. Ricardo Merlo sui social.

VIDEO | Discorso del Presidente ucraino Zelensky al Parlamento italiano in 3 minuti

“Come Presidente del Movimento Associativo Italiani all’Estero (MAIE) e come Senatore della Repubblica Italiana, credo che non ci sia assolutamente alcun motivo che possa giustificare un’invasione e un massacro della popolazione civile come quello che stiamo vedendo oggi in Ucraina”, continua l’eletto all’estero.