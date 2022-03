VIDEO | Discorso del Presidente ucraino Zelensky al Parlamento italiano in 3 minuti

Il presidente ucraino ha ricordato il numero dei bambini uccisi, bilancio drammatico passato da 79 a 117 in una settimana, ed ha poi avvertito l'Italia sul fatto che Putin non si fermerà all'Ucraina

Un’ovazione dei parlamentari ha accolto e salutato l’intervento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky alle Camere riunite. Zelensky ha iniziato il suo discorso citando la telefonata avuta con Papa Francesco, poi ha ringraziato l’Italia per aver accolto i profughi ucraini.

Il presidente ucraino ha ricordato il numero dei bambini uccisi, bilancio drammatico passato da 79 a 117 in una settimana, ed ha poi avvertito l’Italia sul fatto che Putin non si fermerà all’Ucraina, ma il suo obiettivo è quello di distruggere l’unità dell’Ue: “L’Ucraina è il cancello per l’esercito russo e loro vogliono entrare in Europa, ma la barbarie non deve entrare”. Ecco il suo intervento in 3 minuti.