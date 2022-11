GF Vip, Fabio Fulco, Rihanna, Cecilia Rodriguez: pillole di gossip

Top che illuminano il parterre con i loro outfit, we said yes, e tanto altro ancora. Ecco le novità dal pianeta celebrities

We said yes. Il matrimonio si avvicina per alcuni vip che contano i giorni che precedono il fatidico sì. In pole position Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. La bellissima e biondissima ex gieffina ha ricevuto l’ambita proposta di matrimonio sul tappeto rosso del Festival del Cinema di Venezia, ed adesso sembra proprio che sia imminente la data delle nozze. I due fidanzati si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip, la coppia si è formata e da allora non si sono più lasciati. Sul podio anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, dopo cinque anni d’amore e una proposta arrivata con tanto di “brillocco”. Il favoloso anello di fidanzamento così bello da far veramente invidia, lo ha offerto alla sua amata Chechu durante una vacanza in Trentino.

Fabio Fulco e Veronica Papa si diranno sì. L’ex fidanzato della ex Miss Italia Cristina Chiabotto e la Papa hanno una bambina di un anno, Agnes.

Nozze anche nel clan Ferragni. Stavolta ad andare all’altare sarà Francesca Ferragni, sorella delle più note Chiara e Valentina, che è già mamma del piccolo Edoardo, avuto dal fidanzato Riccardo Nicoletti. Coppie al capolinea. Aria di rottura fra Paola Di Benedetto e Matteo Berrettini. Lei era reduce dalla fine della relazione con Rkomi e prima ancora dalla separazione con Federico Rossi. E anche stavolta pare che la relazione non sia ben decollata.

Trendy. Billie Eilish e Jesse Rutheford si sono presentati ad un evento a Los Angeles in pigiama di seta e avvolti in un piumone. Rigorosamente di Gucci. E’ la loro prima uscita di coppia e sono voluti venire allo scoperto in una maniera del tutto originale.

Top evergreen. Bellezza da standing ovation, Kate Moss affascina il parterre presenziando ad un evento con un abito da urlo. La bellissima top anni ’80 ha partecipato ad una kermesse londinese per i 40 anni di Diet Coke, indossando un meraviglioso abito lungo e trasparente, color argento scuro, tempestato di brillantini, con uno scollo vertiginoso sul decolté, indossato senza lingerie.

Anche Rihanna stupisce gli spettatori. La cantante ha trasformato la passerella in un vero e proprio bosco con tanto di piante e arbusti, dove far sfilare i modelli disegnati da lei stessa. Al defilé hanno partecipato alcune sue amiche top model, come Irina Shayk e Cara Delevingne.