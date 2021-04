FOTO | Jadea Chic e Moda, Belen testimonial della collazione primavera/estate 2021

Per la linea Chic, Jadea lancia la serie Uva, caratterizzata da lingerie in cotone elasticizzato con una fantasia ornamentale e applicazioni in pizzo a contrasto, disponibili nelle colorazioni cielo e seta

Jadea, rinomato brand italiano di intimo e abbigliamento, offre dei prodotti di qualità per le donne che vogliono sempre essere alla moda.

La nuova collezione Primavera/Estate 2021 propone nuovi prodotti delle linee Jadea Chic e Jadea Moda che faranno breccia nei cuori delle Jadea lovers! La testimonial, Belén Rodriguez, rispecchia le aspettative delle fan del marchio, che ricercano prodotti comodi ma sensuali.

Per la linea Chic, Jadea lancia la serie Uva, caratterizzata da lingerie in cotone elasticizzato con una fantasia ornamentale e applicazioni in pizzo a contrasto, disponibili nelle colorazioni cielo e seta.

Troviamo diversi coordinati, come quello con push up e slip (art. 4221), balconcino e brasiliano (art. 4222) e top e slip (art. 4223). Della stessa serie, sono disponibili anche prodotti singoli, come il top (art. 4224), gli slip (art. 6101), la brasiliana (art. 6102) e il modello midi (art. 6103).

Con questo print delicato ma giocoso, l’intimo di Jadea Chic è perfetto per le donne che vogliono sentirsi bene con se stesse, senza trascurare la loro femminilità.