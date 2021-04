SOCIOLOGO | De Masi: “Conte martellato su Recovery e Mes, con Draghi il pollaio si è azzittito”

“Conte diceva che era inutile prendere il Mes e tutti a dire che era un follia, Draghi ha detto: quei soldi sono inutili, punto. E si è azzittito tutto il pollaio dei media”. “Riaperture? Infantile pretendere una data quando dipendiamo dal virus. La Lombardia ha più malati e morti perché non chiude. Anche io ho guadagnato la metà dell’anno scorso, con chi me la prendo, con Draghi?”

Il Prof. Domenico De Masi, sociologo, è intervenuto su Radio Cusano Campus e parlando del governo Draghi ha affermato: “Credo che quando usciremo da questo tunnel avremo la possibilità di analizzare come si sono comportati tutti i soggetti sociali: il governo, i partiti, le imprese, i media. Credo che alla fine, con un’analisi seria del contenuto, i soggetti che usciranno peggio di tutti saranno i media”.

“Studio i media da anni, trovo che il comportamento dei media sia stato vergognoso. Fino alla caduta del governo Conte 2 si è detto che eravamo in ritardo per la presentazione del Recovery Plan e addirittura ho sentito dire da due giornaliste famose che era stato bocciato dall’Europa. Se il limite è il 30 aprile non si è capito perché bisognava presentarlo a gennaio. Ora nell’ultimo mese avete mai sentito qualcuno dire che siamo in ritardo?”.

E ancora: “Conte diceva che era inutile prendere il Mes e tutti a dire che era un follia, Draghi ha detto: quei soldi sono inutili, punto. E si è azzittito tutto il pollaio dei media. Il Recovery che presenterà Draghi sarà né più né meno quello fatto da Conte, con qualche ritocco fatto in questi mesi. I media in questo momento dovrebbero avere un ottimo virologo al quale fare domande e avere da lui delle risposte, c’è poco da discutere, qui si fa solo confusione”.