FOTO | Santo Domingo, Francesca Alderisi (FI) incontra l’Ambasciatore d’Italia Stefano Queirolo Palmas e i rappresentanti della collettività italiana

Lo scorso fine settimana la senatrice Francesca Alderisi (FI), eletta in Nord e Centro America, si è recata a Santo Domingo per incontrare i rappresentanti della comunità italo-dominicana.

“Un viaggio da tempo in agenda con cui finalmente ricomincio a tempo pieno gli incontri con le collettività dei Paesi in cui sono stata eletta”, ha dichiarato la sen. Alderisi, già stata nel Paese centroamericano in passato e alla sua prima volta in veste di parlamentare della Repubblica Italiana.

La visita dell’eletta all’estero si è aperta con il colloquio con l’Ambasciatore d’Italia in Repubblica Dominicana, Stefano Queirolo Palmas, presso la sede dell’Ambasciata. Diversi i temi al centro dell’intenso e positivo dialogo a cui ha partecipato anche il vicecapo missione Mattia Lupini.

“Un momento per me molto importante – ha commentato la senatrice – per avere un quadro ancora più chiaro e completo della variegata comunità di connazionali che vive in questo Paese dell’America Centrale. Sono ben 13mila gli iscritti Aire nel Paese e 50 mila gli italiani che vengono rilevati dalle autorità ufficiali dell’immigrazione della Repubblica Dominicana. Interessanti, inoltre, i dati relativi alla grande presenza di dominicani residenti in Italia che ammonta a circa 30 mila persone, le quali fanno riferimento alla nostra Ambasciata quando ritornano nella loro terra per l’ottenimento dei visti necessari richiesti”.

Tra gli argomenti toccati, anche gli eventi previsti per le prossime celebrazioni della Festa della Repubblica Italiana, che sarà aperta al pubblico, e il ruolo fondamentale della sede dell’Ambasciata. “Ambasciata che – ha sottolineato Alderisi – rappresenta un prezioso punto di riferimento per l’intera comunità di residenti e non solo. Prima dell’emergenza sanitaria, infatti, ogni anno erano circa 100 mila gli italiani in visita in Repubblica Dominicana. Numeri che auspicabilmente torneranno e a cui occorre garantire assistenza ordinaria e straordinaria”.

Al riguardo, l’Ambasciatore Queirolo Palmas ha precisato che “la sede ha bisogno di essere rinforzata perché le sono stati riattribuiti nuovi e delicati compiti, quale l’apertura dell’Ufficio visti”, che era stato dislocato a Panama a seguito dei noti gravi eventi del 2013.

Relativamente al tema della lingua italiana, “argomento che a me sta molto a cuore – ha evidenziato Alderisi -, è una buona notizia il fatto che finalmente, grazie alla sinergia tra l’Ambasciata e la sede centrale della Società Dante Alighieri, anche la Repubblica Dominicana possa riavere una scuola in lingua italiana, fondamentale veicolo della cultura e del patrimonio della nostra amata Italia all’estero”.

“Altrettanto importante – ha affermato inoltre la sen. Alderisi – è stato incontrare, in un momento conviviale, i principali esponenti della collettività italo-dominicana”.

All’evento di sabato sera erano presenti, in rappresentanza del Comites di Santo Domingo, il Presidente, Diana Spedicato, e alcuni membri: Flavio Bellinato, Licia Colombo ed Eugenio Neri. Hanno partecipato anche Renzo Seravalle, Presidente di Casa D’Italia, Savio Vasini, Vice Presidente dell’Associazione emiliano romagnoli, Giorgio Tosolini, consigliere Comites e delegato CTIM, Angelo Viro e Irene Rumiz, rispettivamente membro della Giunta Direttiva e Segretario generale della Camera di Commercio Dominico-Italiana, Luca Pellegrini, del Patronato Encal Cisal e anch’egli consigliere Comites, e Ricky Filosa, Direttore del quotidiano online Italiachiamaitalia.it e di Azzurro Caribe, periodico degli italiani di Centro America e Caraibi.