FOTO | Francesca Alderisi al gala che apre le celebrazioni del Columbus Day a New York

Francesca Alderisi, senatrice di Forza Italia eletta nella ripartizione estera Nord e Centro America, ha partecipato al gala di beneficienza che apre le celebrazioni del Columbus Day a New York.

“Dopo tanto tempo, emozionata di essere di nuovo qui a questo importante appuntamento”, ha dichiarato la parlamentare a margine dell’evento.

In una nota, poi, ha aggiunto: “Sono felice di aver condiviso con la Presidente della Columbus Citizens Foundation, Marian Pardo, e i tanti esponenti della collettività italoamericana, un momento per tutti noi così significativo, nel rispetto delle norme anti-covid”.

Per la Sen. Alderisi la presenza sul territorio è da sempre molto importante, per lei il contatto diretto con i nostri connazionali è fondamentale. L’ha dimostrato, del resto, con i suoi frequenti viaggi, ogni volta che le è stato possibile, per far visita alle comunità italiane del Nord e Centro America.

Presenti al gala anche i nostri rappresentanti istituzionali, tra cui il Console Generale d’Italia a New York, Fabrizio Di Michele, e il personale diplomatico del nostro Consolato.