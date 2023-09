FOTO | Congresso MAIE Centro America e Caraibi. Presidente Merlo: “In America Centrale vedo il Movimento più forte che mai”

L’incontro è servito per discutere, pianificare e rafforzare ulteriormente la presenza del MAIE in quella zona del mondo, con un occhio puntato anche al Nord America, e dunque a USA e Canada. Ricardo Merlo, presidente MAIE: "Sentiamo la responsabilità di rappresentare gli italiani nel mondo nel Parlamento italiano e negli organi di rappresentanza degli italiani all’estero, quali Comites e CGIE, e continueremo a lavorare per loro". Vincenzo Odoguardi, vicepresidente MAIE: "Vogliamo fare sentire gli italiani nel mondo più vicini all’Italia, vogliamo rendere migliore la loro qualità di vita"

Lo scorso sabato 2 settembre, a Punta Cana (Repubblica Dominicana), si è svolto il Congresso MAIE Centro America e Caraibi, al quale hanno partecipato tutti i coordinatori Paese e tanti altri delegati. Presenti, naturalmente, il presidente del MAIE, Ricardo Merlo, e il vicepresidente Vincenzo Odoguardi.

L’incontro è servito per discutere, pianificare e rafforzare ulteriormente la presenza del MAIE in quella zona del mondo, con un occhio puntato anche al Nord America, e dunque a USA e Canada.

Tra gli argomenti affrontati durante il Congresso, la necessità di consolidare il MAIE in ogni Paese, puntando ad avere sul territorio una squadra affiatata di coordinatori e volontari, per essere ancora più vicini alla comunità italiana locale. L’obiettivo è quello di proseguire nella costruzione di una struttura solida, per poter prestare ai connazionali la necessaria assistenza ogni volta che ce ne fosse bisogno; ma anche per affrontare le future elezioni, quando sarà, nel modo migliore.

Giuseppe Cacace, coordinatore MAIE Centro America e Caraibi, durante il suo intervento ha evidenziato il ruolo fondamentale del vicepresidente Vincenzo Odoguardi nel processo di rafforzamento del MAIE. Da parte sua, Odoguardi ha assicurato che continuerà ad esserci il massimo impegno: “Vogliamo fare sentire gli italiani nel mondo più vicini all’Italia, vogliamo rendere migliore la loro qualità di vita”, ha spiegato Odoguardi. “Lavoriamo per questo ogni giorno, tutti i giorni”, ha assicurato in conclusione.