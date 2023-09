10 preziosi consigli per rimettersi in forma dopo le vacanze

Ci siamo rilassati, spaparanzati al sole o rinfrescati in montagna da soli, in famiglia o in compagnia di amici. Durante quelle giornate spensierate, a volte, l’aperitivo, la pizza, il gelato al pomeriggio o qualche cocktail in più hanno lasciato qualche chilo di troppo. E allora corriamo subito ai ripari, mettiamoci all’opera appena tornati dalle ferie. Con un po’ di buona volontà e qualche buon consiglio, presto ci rimetteremo in forma.

Un piccolo decalogo da seguire.

Consiglio n.1: camminare, correre, oppure fare le scale; fa bene al fisico e lo aiuta a riprendere la tonicità. Consiglio n. 2: fare colazione con un frullato che aiuta a disintossicarsi dalle tossine accumulate. Consiglio n. 3: fare nuoto oppure un altro tipo di sport in compagnia. Se non è possibile, optare per il jogging all’aria aperta, oppure per un giro in bicicletta, o una bella nuotata. Consiglio n. 4: bere bevande detox con verdure, oppure bere infusi. Consiglio n. 5: mantenere il proprio metabolismo. Il metabolismo si può riattivare anche bevendo acqua. In questo modo il corpo è portato a bruciare molte più calorie. In caso di vistosi stravizi, affidarsi ad una dietologa o un nutrizionista.

Consiglio n. 6: astenersi dal bere bevande a base di caffeina, di teina oppure alcool, sempre per disintossicare l’organismo. Consiglio n. 7: una piccola dieta può contribuire ad eliminare quei piccoli vizi accumulati in vacanza, fra cene con amici e relax. Il poco movimento e l’alimentazione sregolata fa accumulare qualche chiletto in più. Agiamo subito perché non si trasformi in adipe difficile da eliminare. Disintossichiamo subito l’organismo e perdiamo peso ritrovando la nostra forma. Consiglio n.8: colazione con cereali integrali, latte o yogurth e un frutto. Consiglio n. 9: a pranzo moderiamo i carboidrati e concediamoci tisane rilassanti per drenare i liquidi in eccesso. Consiglio n. 10: non facciamoci prendere dall’ansia di vedere subito il risultato. Occorre calma, costanza e pazienza per rimettere in forma il nostro fisico.