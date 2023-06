Federcasa Sud America al Congresso Confsal per difendere i diritti degli italiani all’estero

Non sono mancati i rappresentanti di Federcasa Sud America al X Congresso Confederale Nazionale organizzato a Roma da Confsal (Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori).

Nelle tre giornate di lavori, 26, 27 e 28 giugno, Edoardo Pacelli, presidente di Federcasa Brasile, insieme a Gustavo Velis, Luciano Fantini e Andrea Musci per Federcasa Argentina hanno potuto incontrare i principali delegati sindacali di Confsal oltre i vertici istituzionali del Paese. Ad accompagnarli Francesca de Natale Sifola Galiani, promotrice dell’incontro, sempre presente quando si tratta di difendere i diritti degli italiani residenti all’estero.

«La comunità di italiani che vive in Sud America ha sempre più necessità di attenzione» spiega Francesca de Natale. «Siamo qui per garantire ai nostri connazionali i principali diritti, come anche la possibilità di rientrare facilmente in Patria, potersi collocare nel mondo del lavoro e trovare una casa. La comunità di italiani che risiedono nell’America Latina è una ricchezza che, come nazione, non possiamo trascurare.»

«I numeri parlano chiaro: sono oltre 1 milione e mezzo gli italiani residenti in America Latina» racconta Edoardo Pacelli di Federcasa Brasile. «Il nostro compito – prosegue – è quello di garantire loro la migliore rappresentanza nelle istituzioni e offrire i servizi di cui hanno maggiore necessità. Come Federcasa stiamo lavorando per aprire i servizi di patronato nei centri strategici del Sud America. Al momento sono attive le sedi di Rosario e Cordoba in Argentina e di Rio de Janeiro in Brasile, e prossimamente saranno aperti nuovi punti, primo tra tutti quello di Mar del Plata.»

Gli sportelli Federcasa supportano gli italiani e loro discendenti nell’assistenza legale e traduzione giurata, nella consulenza Inps, nei permessi di lavoro e pratiche per il riconoscimento della cittadinanza, nel supporto in fase di apertura di imprese import-export, nel disbrigo di pratiche a cavallo tra i due Paesi e molto altro.

La presenza dei principali esponenti Federcasa è stata una partecipazione autorevole considerata l’importanza del congresso organizzato da Confsal, confederazione che si basa sull’affermazione dei valori morali, culturali e umani che hanno contraddistinto nel tempo l’azione dell’intero sindacalismo autonomo. La Confsal, infatti, opera per la realizzazione della tutela e della valorizzazione della persona umana del lavoratore inteso come fondamentale protagonista della vita economica e sociale del Paese.