FARNESINA | Ora è ufficiale: al Sottosegretario Silli la delega per gli italiani nel mondo

L’indiscrezione era nell’aria già da qualche tempo. Noi di ItaliaChiamaItalia.it abbiamo voluto attendere l’ufficialità, che ora è arrivata, per darvi la notizia.

In Gazzetta ufficiale, infatti, sono stati pubblicati i decreti della Farnesina che assegnano le deleghe ai sottosegretari Giorgio Silli (Noi Moderati) e Maria Tripodi (Forza Italia).

Sarà Silli ad occuparsi delle questioni relative alle politiche per gli italiani nel mondo, all’energia, all’ambiente, al mare e alle adozioni internazionali. Tripodi invece, tra le altre cose, si occuperà di tematiche economiche, finanziarie e globali, incluse quelle inerenti ai processi G7/G8 e G20 (“ad eccezione di tutti gli aspetti afferenti alla cooperazione allo sviluppo”) e delle questioni relative all’Unesco.

Gli italiani nel mondo, dunque, adesso hanno un proprio interlocutore diretto alla Farnesina. Silli, oltre alla delega per gli italiani all’estero, sarà competente anche per altre questioni, come quelle relative all’Istituto Italo Latino Americano; le relazioni bilaterali con il Canada e con il Messico; le relazioni bilaterali con i Paesi dell’America centrale e dei Caraibi; le relazioni bilaterali con i Paesi dell’Oceania e del Pacifico; le questioni relative all’Artide e all’Antartide.

Silli non avrà vita facile, immaginiamo. Le politiche a favore degli italiani nel mondo, infatti, negli ultimi anni sono state pressoché nulle. La nostra rete consolare è ridotta un colabrodo e i servizi per i nostri connazionali sono inesistenti. Insomma, c’è tanto lavoro da fare, c’è bisogno di agire da subito, di lavorare sodo per migliorare tutto ciò che non funziona. Auguri di buon lavoro al Sottosegretario Silli.