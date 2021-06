Farnesina, nuove assunzioni. Merlo (MAIE): “Nostro lavoro al governo continua a portare risultati”

“In arrivo un nuovo bando interno, al ministero degli Esteri, che apre a 400 nuovi posti per l’estero. Dunque, dopo le recenti 248 nuove assunzioni – tra funzionari amministrativi, contabili, consolari – e dopo il concorso che a breve consentirà l’assunzione di 27 funzionari informatici, è in arrivo nuovo personale che contribuirà a rendere più agile e veloce il lavoro presso le nostre sedi diplomatico-consolari nel mondo, migliorando i servizi consolari e quindi la qualità di vita dei nostri connazionali oltre confine. Che poi è l’obiettivo per cui abbiamo sempre lavorato come Movimento Associativo Italiani all’Estero. Evidentemente il lavoro svolto dal MAIE all’interno dei governi Conte 1 e 2 continua a dare i suoi frutti”. Lo dichiara in una nota il Sen. Ricardo Merlo, presidente MAIE, ex Sottosegretario agli Esteri.