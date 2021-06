Il 19 giugno riapre a Roma MagicLand: sicurezza, emozioni e allegria

MagicLand, il più grande Parco Divertimenti del Centro Sud Italia, è pronto a ripartire in sicurezza. Dal 19 giugno al via la nuova esplosiva stagione che durerà fino al 1° novembre per far vivere esperienze indimenticabili a grandi e piccini.

“Dopo una lunga attesa, siamo felici di accogliere i nostri ospiti, per una nuova stagione ricca di divertimento – spiega Guido Zucchi, Amministratore Delegato di MagicLand.

Quest’anno festeggiamo i dieci anni di apertura del Parco Divertimenti e vogliamo celebrarli con grandi emozioni da vivere insieme, sempre garantendo la massima sicurezza. Abbiamo infatti adottato stringenti protocolli anti Covid: misurazione della temperatura all’ingresso, distanziamento sociale a partire dalle file di accesso, igienizzazione delle mani prima di salire a bordo delle attrazioni, aree ristoro e attrazioni igienizzate ad ogni utilizzo e prenotazione dei posti per assistere agli spettacoli”.

Per celebrare il compleanno di MagicLand dal 3 luglio debutterà il nuovo spettacolo serale Land of Legends, che farà immergere gli ospiti nelle colonne sonore e canzoni più leggendarie della musica, con innovativi effetti speciali, fontane danzanti, straordinari giochi di luci e proiezioni olografiche, omaggiando i più amati e iconici personaggi di tutti i tempi.

Le novità della stagione continuano con le tre nuove proiezioni immersive ad altissima risoluzione in 4k al Cosmo Academy Planetarium: Lune Bizzarre, un sorprendente tour di esplorazione del Sistema Solare; C’era una volta il Big Bang, l’affascinante nascita dell’Universo; Astralis, uno spettacolare viaggio tra le stelle.

Rinnovata anche l’offerta gastronomica del Parco Divertimenti, con un nuovo chiosco dedicato allo street food di pesce e menu da gustare presso i ristoranti.

L’estate di MagicLand riserva grandi festeggiamenti anche a Ferragosto in una settimana ricca di divertimento, con l’imperdibile appuntamento con i fuochi d’artificio, spettacoli e animazioni. Dal 20 al 29 agosto il ritorno del Beer Fest, con i più celebri brand di birrifici dalle manifestazioni internazionali e locali. La stagione si chiuderà con Halloween, l’evento più terrificante dell’anno, ra orde di famelici zombie, zucche stregate e le attesissime Halloween Horror Nights tutti i sabati di ottobre ed il 31 ottobre.

BIGLIETTI E ABBONAMENTI

Tante sono le offerte quest’anno: nuove tariffe per i biglietti e per i pacchetti Famiglia e Amici, permettono di risparmiare, acquistando in anticipo online. Molteplici sono le formule di abbonamento, dal Bronze a partire da € 39,90 all’abbonamento combinato con Zoomarine a partire da € 89.

Utile da sapere:

• Come acquistare i biglietti: è possibile acquistare biglietti e abbonamenti sul sito magicland.it

• Come raggiungere MagicLand: situato tra Roma e Napoli e direttamente collegato all’autostrada A1 Roma-Napoli con uscita consigliata a Valmontone per chi proviene da Nord e da Roma oppure a Colleferro per chi arriva da Sud.