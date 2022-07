ESTATE TIME | Topless e sideboob bollenti

Dopo lo scatto che ha immortalato il lato b di Alba Parietti, definito “monumento nazionale”, è tutto un click click, all’insegna della body positivity, in swimwear o intimo. Per la cronaca, Alba Parietti, in vacanza alle Baleari con il nuovo compagno, il manager romano Fabio Adami, ci ha regalato delle foto indimenticabili che mostrano tutta la sua bellezza e il suo intramontabile charme di neo 61enne.

In primis le Sister Ferragni. Si scatena Valentina Ferragni che mostra un sideboob da urlo al Festival Latino di Assago. La sorella più nota, l’influencer Chiara, moglie del rapper Fedez, appare in topless in Grecia, dove si trova in vacanza, senza la compagnia del marito. Ad optare per un outfit premaman con mini dress e bikini invece è Chiara Nasti. Bellissima, radiosa e serena, la gravidanza le dona. Il caldo di questi giorni è veramente rovente, occorre trovare il giusto rimedio per l’arsura che ci attanaglia da mattino a sera. Dunque c’è anche chi si fa immortalare immersa in vasca da bagno, non svelando troppo, ma facendo intuire, come Silvia Provvedi. Sembra quasi una gara social, per la gioia dei fans tutti pronti ad ammirare le loro celebrities preferite…

In love. Melissa Satta, ex velina e conduttrice televisiva, ex moglie di Kevin Prince Boateng, da cui ha avuto il figlio Maddox, ha un nuovo amore. Si tratta di Mattia Rivetti, con cui sta trascorrendo un buen retiro in Sardegna, a base di coccole e di amore. A gonfie vele. Just married. Nina Senicar, showgirl e modella, si è sposata a Firenze con l’attore di colore Jay Ellis. Ottima scelta la cittadina toscana per la celebrazione della cerimonia nuziale.

Feeling e amore. Procede alla grande la relazione fra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che ha festeggiato nei giorni scorsi il 30° compleanno, alla presenza della fidanzata Chechu, così chiamano Cecilia gli amici, il fratello di lei Jeremias ed alcuni conoscenti della coppia.