ESTATE ROVENTE | Caldo africano in arrivo, temperature fino a 45 gradi

Si annuncia rovente il fine settimana che ci aspetta: farà caldo, anzi caldissimo. In Sardegna si toccheranno i 45 gradi, una roba pazzesca.

L’anticiclone africano Cerbero porterà sull’Italia una ondata di calore da record. Da venerdì Cerbero avanzerà verso il nostro Paese, così l’atmosfera tornerà stabile su tutte le regioni e il sole avrà modo di splendere quasi indisturbato in un cielo con poche nuvole.

Per almeno sette giorni sull’Italia il sole sarà prevalente, ma occasionalmente sui confini alpini potranno scoppiare isolati temporali di calore, seppur di breve durata.

In arrivo masse d’aria caldissima provenienti direttamente dal deserto del Sahara: il bersaglio principale sarà la Sardegna dove, a partire dal weekend, i valori massimi di temperatura supereranno i 40°C (fino a 45°C) sulle zone interne, specie meridionali. Farà caldissimo anche sul resto d’Italia: al Centro, per esempio, tra domenica e lunedì si raggiungeranno i 37-38°C a Firenze e a Roma, 37°C anche al Nord come a Milano, Padova, Bologna, Pavia, Ferrara e oltre 40°C anche in Sicilia. Caldo importante anche sul resto del Sud.