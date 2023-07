ESTATE 2023 | Cameriere e assistente di cucina le figure più ricercate

Sono cameriere (primo posto) assistente di cucina (secondo) e cuoco (terzo) le professioni più cercate nella categoria Turismo e Ristorazione per l’estate 2023. Lo rileva uno studio di mercato sulle professioni estive dell’Osservatorio InfoJobs, piattaforma in Italia per la ricerca di lavoro online.

La figura del barista, nella speciale classifica, si piazza al quarto posto, chef (7° posto), pizzaiolo (al 12 ) pasticcere (15°).

Nella top 20 delle professioni più cercate anche “particolari figure professionali” come il confezionatore caseario artigianale (17°). I dati del 2023, informa InfoJobs , “delineano uno scenario positivo con un totale di quasi 5.000 annunci nella categoria pubblicati da aprile a metà giugno 2023 sulla piattaforma”.

“A raccogliere la maggior parte degli annunci è la sottocategoria Ristorazione, che da sola conta quasi 4.000 annunci. “Il turismo – aggiungono – anche se con numeri più piccoli, ha la crescita percentuale più importante, che mantiene la tripla cifra già registrata nel 2022”. Sono invece oltre 1.700 ancora le offerte attive su InfoJobs per chi è alla ricerca, nella categoria Turismo e Ristorazione.