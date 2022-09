Eros Ramazzotti: “Sono orgoglioso di essere italiano”

"Sono orgoglioso di essere italiano e dell’Italia, ma di quella bella. Ce n'è tanta, bisogna cercarla". Laura Pausini non ha cantato Bella Ciao? “Ha fatto bene”

Partito con seimila presenze a La Maestranza di Siviglia il minitour di Eros Ramazzotti in alcune delle più importanti arene d’Europa. Il cantautore romano debutta live con alcuni brani di “Battito infinito”, l’album in uscita oggi, il quindicesimo in studio della sua carriera.

Una carriera che lo ha portato oggi ad essere non solo artista apprezzato in tutto il mondo, ma bandiera del pop italiano: “Sono orgoglioso di essere italiano e dell’Italia – dice infatti alla stampa concluso lo show -, ma di quella bella. Ce n’è tanta, bisogna cercarla”.

Una specifica amara ma che arriva da un artista che vive una dimensione ormai internazionale; “Girando il mondo non si parla bene dell’Italia ma riusciamo sempre a cavarcela”, prosegue, stuzzicando anche la richiesta di un commento circa le polemiche che hanno coinvolto negli ultimi giorni Laura Pausini, rea di essersi rifiutata di intonare “Bella ciao” durante uno show televisivo spagnolo. “Laura ha fatto bene – dice – non bisogna parlare nè di destra nè di sinistra, dobbiamo parlare di musica”.