Laura Pausini si rifiuta di cantare “Bella Ciao”. Bafile (Pd): “Posizione vergognosa”

Se n’è molto discusso: Laura Pausini, artista italiana di spessore mondiale, si è rifiutata di cantare “Bella Ciao” perché la considera una canzone “troppo politica”.

Mariza Bafile, candidata del Partito Democratico alla Camera dei Deputati per la circoscrizione Estero-Europa, commenta così: “È vergognosa la posizione di Laura Pausini che si è rifiutata di cantare #BellaCiao sulla TV spagnola. Come figlia di un partigiano vorrei ricordare alla Pausini che #BellaCiao ha accompagnato la lotta contro il fascismo e che, se lei può vivere in una democrazia, lo deve alle persone che sono morte intonando quell’inno. Per un’Italia libera e democratica, come ha ricordato l’associazione “A Madrid si muove un’altra Italia”, durante la commemorazione del 25 aprile”.