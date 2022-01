Ecco i migliori ristoranti italiani nel mondo

L’Eco di Bergamo dedica un focus ai migliori ristoranti italiani nel mondo. La cucina bergamasca spopola anche all’estero e conquista importanti riconoscimenti. Da Vittorio Shanghai si è infatti classificato terzo tra «I migliori ristoranti italiani nel mondo 2022 – Prosecco Doc Award 50 Top Italy».

Nella top five della guida, ideata da «Lsdm – Congresso internazionale di cucina d’autore» e dalla testata giornalistica Luciano Pignataro Wine&Food Blog, rientra in quarta posizione anche il ristorante «Otto e Mezzo» di Hong Kong, creazione del bergamasco Umberto Bombana, mentre in diciottesima posizione è presente un altro chef orobico, Mario Gamba, patron del ristorante Acquarello, aperto nel 1994 a Monaco di Baviera.

Grande soddisfazione a Brusaporto il primo ristorante aperto dagli imprenditori orobici fuori dai confini europei. Affacciato sul Bund, uno dei luoghi simbolo della città più grande della Cina, mantiene lo stile, l’eleganza e la cura per il dettaglio che hanno reso il nome Da Vittorio un punto di riferimento mondiale nella ristorazione e nell’ accoglienza.

Anche Umberto Bombana ha registrato un grande successo, arrivando a conquistare ben sette stelle Michelin nei suoi diversi locali. Partito da Castione della Presolana, dopo aver studiato all’alberghiero di Clusone, lo chef bergamasco si è conquistato la palma del miglior chef dell’ex colonia britannica, grazie alla gestione del ristorante «Toscana» all’interno del Ritz Carlton di Hong Kong.

E’ così che la cucina italiana continua ad essere la più apprezzata al mondo e prosegue nella sua promozione delle eccellenze enogastronomiche italiane.