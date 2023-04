Diletta Leotta in attesa della cicogna, Paris Hilton diventa mamma

Nuovi amori, bebè in arrivo, matrimoni in vista e coppie scoppiate. Tante news dal pianeta vip, le celebs si sono scatenate

In love. Valentina Ferragni a Los Angeles con Matteo Napoletano. L’influencer e il suo amico del cuore, però, non hanno ancora resa pubblica la loro relazione. Archiviata la storia d’amore con Luca Vezil, la bionda sorella della più famosa manager Chiara Ferragni sembra proprio pronta per voltare pagina. E in attesa del debutto social, la coppia si è concessa qualche giorno di buen retiro, fra una gita a Disneyland, a Beverly Hills e una capatina sulle colline di Hollywood.

Bebè in arrivo. Diletta Leotta in attesa della cicogna. La conduttrice televisiva insieme al fidanzato Loris Karius hanno svelato il sesso del loro primo bambino: sarà una femminuccia. La coppia, in vacanza a Dubai ha voluto annunciare la notizia durante un party in cui il colore a tema era proprio il rosa. Matrimonio in vista. Alessandra Mastronardi ha rivelato l’annuncio delle sue prossime nozze con Gianpaolo Sannino, che si terranno a luglio. Alessandra e Gianpaolo erano amici e si conoscevano da molto tempo, fin dall’epoca in cui la Mastronardi recitava nel serial tv I Cesaroni. Per molti anni si sono persi di vista ma poi si sono ritrovati, è subito scoccata la scintilla, e l’intesa è andata al massimo.

Aria di crisi fra Vincent Cassel e Tina Kunakey. La notizia della presunta rottura fra la modella nativa di Tolosa e originaria del Congo di 26 anni e l’attore di 56, sta facendo il giro dei salotti gossip. Cassel e Kunakey si sono conosciuti nel 2017 e sposati l’anno successivo; sono genitori di una bambina di 3 anni e apparivano molto affiatati anche nelle uscite pubbliche. A scatenare l’avvio dei rumors è stata la notizia che al compleanno di Tina, Vincent era assente. Precedentemente Cassel è stato sposato con Monica Bellucci per 15 anni e si sono separati nel 2013.

Mamme e regali costosissimi. Paris Hilton, diventata mamma con figlio nato da madre surrogata, ha mostrato le foto del piccolo Phoenix Barron. Finora era stata molto riservata, senza regalare scatti ai fans. Insieme al marito Carter Reum hanno regalato al bimbo un passeggino da 6.000 euro e un alpaca gigante.