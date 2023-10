“Oggi una delegazione del M5s ha incontrato il viceministro Leo per portare sulla sua scrivania un problema enorme che riguarda migliaia di persone che hanno programmato di rientrare nel nostro Paese e al quale il nostro governo sta cambiando le regole del gioco. E questo sta portando uno sconvolgimento nella loro vita perché la programmazione di una famiglia riguarda l’iscrizione a scuola dei propri figli, riguarda tante cose che richiedono tempo. Poi abbiamo chiesto al viceministro di prorogare il regime transitorio fino al 31 dicembre 2024 che è un tempo assolutamente congruo per queste persone, per poter fare quel tipo di programmazione che non impatta nella loro quotidianità”. Lo ha detto il capogruppo M5s alla Camera, Francesco Silvestri, parlando con i cronisti fuori Montecitorio dopo l’incontro con il viceministro dell’economia Maurizio Leo per affrontare il tema del rientro dei cervelli dall’estero.

“Abbiamo consegnato quindi il problema anche stimolati da una enorme mail bombing che tante persone stanno facendo a tutte le parti politiche. Abbiamo consegnato la soluzione e il viceministro ci è sembrato disponibile all’ascolto e anche a questo tipo di soluzione. Adesso aspetteremo in queste sedi la risposta definitiva ad un problema che rischia di cambiare la vita a tante persone che vogliono rientrare in questo Paese, che è una soddisfazione di tutte le forze politiche e tutte le forze politiche dovrebbero ambire a questo risultato”, ha concluso Silvestri.