Sabato 28 ottobre, la Senatrice Francesca La Marca, Pd, ha partecipato alla festa annuale organizzata dalla comunità dei Monteleonesi di Toronto.

La Senatrice, intervenendo per un breve saluto, ha ringraziato il presidente dell’associazione, Luigi Nunno, per l’invito e per il lavoro che svolge nella sua realtà.

Alla presenza del sindaco di Monteleone, Giovanni Campese e della Presidente della Federazione Pugliese, Grazia Piccolo, la Senatrice La Marca ha sottolineato la bellezza naturalistica del piccolo Comune e ha ricordato il suo ruolo di paese rifugio nel corso di importanti conflitti religiosi che si verificarono nelle zone. Infine, da pugliese d’origine, la Senatrice ha ringraziato l’associazione per l’impegno con il quale promuove e tramanda le tradizioni Monteleonesi in Canada.

Domenica, 29 ottobre invece, la Senatrice La Marca ha partecipato alla serata organizzata dall’Associazione Trapanesi Emigrati nel Mondo per celebrare i 51 anni di attività, alla presenza del Sindaco di Vaughan, Steven Del Duca e di alcuni parlamentari canadesi. Il sottofondo della serata è stato a cura dell’artista italiano, Sandro Giacobbe.

La Senatrice, ricordando l’orgoglio derivante dalle sue origini siciliane, nel corso del suo intervento ha sottolineato le bellezze paesaggistiche e culturali della provincia di Trapani e della Sicilia in generale.

Inoltre, ha poi ringraziato il il Presidente Dominic Renda per l’invito e per il grande lavoro che svolge con l’Associazione dei Trapanesi Emigrati nel Mondo.

Ai circa 400 soci presenti, La Marca ha ricordato l’enorme lavoro svolto dall’associazione durante la pandemia di Covid-19 e ha sottolineato come, grazie a quest’organizzazione e all’impegno costante dei soci, l’ATEM festeggia i suoi 51 anni di attività in ottima salute.