Dal Castagnaccio alle fave dei morti, tutti i dolci di Ognissanti

Dolci a tema per Ognissanti. Castagnaccio, fave dei morti, torte di zucca e molte altre prelibatezze gourmet, tutte da gustare per grandi e piccini, imbandiranno le tavole in famiglia.

Le festività si avvicinano, il primo novembre si celebrano i Santi e il giorno dopo, il 2 novembre, si commemorano i defunti. Secondo le leggende popolari, nella notte fra l’1 e il 2 novembre le anime dei morti sono solite accingersi a fare una visita ai propri cari che si trovano ancora sulla terra. Dunque, la preparazione dei dolci sarebbe una maniera di festeggiare il loro ritorno e poi augurargli una buona ripartenza.

Secondo la trazione, i dolcetti preparati con tanto amore, si lascerebbero sulla tavola, nella notte appunto fra l’1 e il 2 novembre, per un buon augurio.

Esistono una serie di ricette dolci, tutte da preparare e degustare. Squisitezze a carattere regionale, con Sicilia, Campania e Toscana al primo posto per queste ricette squisite.

In Sicilia si preparano i Totò siciliani, i biscotti dei morti. Si tratta di piccoli tartufi, dall’aspetto invitante e prelibato. Si possono preparare in bianco con le mandorle oppure al cioccolato con il cacao. Sulla parte superiore vengono glassati per ottenere un sapore dolce e ghiotto. Le Fave dei morti hanno origine nel centro Italia. Se ne possono trovare nelle pasticcerie artigianali in Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio.

La loro preparazione è semplice, sono biscottini realizzati con la farina di mandorle impregnata con la grappa, che contribuisce a dar loro un retrogusto tutto particolare. Tipico della Toscana è il Pane dei morti. L’impasto viene preparato miscellando uvetta, noci e pepe nero. E’ quest’ultimo a dare quel tocco di sapore tipico che lo contraddistingue.

Un altro dolce super gettonato, sempre toscano, è il Castagnaccio. Un composto di farina di castagne, pinoli e uvetta, da assaporare appena sfornato, bello caldo, mentre emana un profumino che ti fa pensare alle sette delizie.

Le Rame di Napoli, sono squisitezze anch’esse semplici da realizzare. Secondo consuetudine si regalano ai bambini che si sono comportati bene durante l’anno. Si tratta di un impasto a base di latte, farina, zucchero, burro, cacao, cioccolato fondente e pistacchi. Sulle tavole imbandite, faranno da contorno anche altri dolcetti con le castagne lesse e le torte alla zucca. Buona degustazione a tutti.