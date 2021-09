DA SANTO DOMINGO | Buon viaggio Ambasciatore Andrea Canepari. E grazie

Andrea Canepari se ne va. E’ stato un ottimo Ambasciatore per quasi cinque anni. Anni difficili. Era arrivato il primo febbraio 2017, in un paese dove la situazione era a dir poco delicata. “Finalmente”. E’ stato il coro unanime degli italiani residenti, alla notizia che nella Repubblica Dominicana stava arrivando un ambasciatore.

Da almeno tre anni i 50mila residenti che vivono qui non avevano servizi consolari: passaporti che scadevano, matrimoni che non si regolarizzavano e se nasceva un bambino bisognava andare a raccontarlo all’Ambasciata di Panama, facente funzione a oltre 1500 chilometri e due ore di volo.

Una storiaccia (compravendita di visti, conseguente bagarre, incazzatura del Governo italiano) aveva causato lo sfratto dell’intera squadra diplomatica. Tutti a casa. Motivazione ufficiale: un risparmio sulle sedi “meno importanti”.

Se l’erano bevuta in pochi. Il senatore Ricardo Merlo del MAIE, appassionato di logica e chiarezza, aveva obiettato che 50mila italiani non sono “meno importanti” ma “molto importanti”, soprattutto visto che restava in piedi la sede del Nicaragua (912 residenti) e stava per essere aperta quella della Mongolia, 27 iscritti Aire.

Niente da fare. Era passato il tempo. Poi finalmente, l’annuncio: l’Ambasciata riapre. Ambasciatore destinato plenipotenziario, Andrea Canepari, professionalmente ineccepibile e molto rispettato, diplomatico moderno e alla mano, credenziali perfette. Nuova Cancelleria diplomatica, nuova sede, nuove relazioni politiche, economiche, culturali, consolato efficiente e ben organizzato. Fine di un incubo.

GUARDA LA VIDEOINTERVISTA DI ITALIACHIAMAITALIA ALL’AMBASCIATORE ANDREA CANEPARI: ERA IL DICEMBRE DEL 2017

Era tornato il sorriso, sul momento anche un tantino incredulo. Tra le battute scherzose di accoglienza, questa: “Allora possiamo ricominciare a fare i bambini”.

La squadra diplomatica si e’ mossa subito con buona lena, competenza, efficienza. Rete informatica nuova di zecca, accessi facilitati e guidati bene, buona comunicazione con gli utenti, orari di visita ordinatamente organizzati con facilitazioni per le fasce deboli (niente attese per gli over sessanta). E poi manifestazioni e occasioni d’incontro culturali e sociali, opportunita’ volte a facilitare i rapporti e a tenere informati tutti su appuntamenti eventi e celebrazioni di madrepatria.