VIDEO | Ue, Conte: “Lanceremo sfida ambiziosa agli altri Paesi europei”

"E' importante che ci sia la massima coesione delle forze di maggioranza. E' importante parlarsi, il confronto dialettico, la varieta' di posizioni. Ma e' anche importante superare in una sintesi superiore, con spirito costruttivo, questa varieta' di opinioni perche' non non dobbiamo mai disperdere le energie”