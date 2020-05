CORONAVIRUS | Dopo l’Austria anche la Croazia chiude ai turisti italiani

“All'estero – si legge sul Messaggero Veneto - valutano negativamente il fatto che in Italia sia ancora in vigore il divieto di spostamento tra le regioni”

Fase 2? Riapertura delle frontiere? Non è tanto semplice. L’Italia vuole riaprire i propri confini ai turisti anche per dare ossigeno all’economia durante la bella stagione; ma altri Paesi europei non la pensano allo stesso modo. Così Austria e Croazia non aprono le frontiere con l’Italia e isolano il Friuli dai flussi turistici d’oltralpe.

Scrive oggi il Messaggero Veneto: “Quella di ieri è stata un’altra giornata da dimenticare. Il Governo croato rinuncia ai turisti italiani e per risollevare le sorti dell’industria del turismo punta su Austria, Repubblica Ceca, Estonia, Germania, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia e Slovenia”.

“All’estero – si legge ancora – valutano negativamente il fatto che in Italia sia ancora in vigore il divieto di spostamento tra le regioni. Divieto che dovrebbe venir meno da martedì, forse con qualche eccezione per Lombardia e Piemonte, dove l’andamento del contagio non è sicuramente paragonabile a quello del Fvg”, conclude il quotidiano veneto.