CORONAVIRUS | Di Maio: “Gli italiani residenti all’estero è bene che restino nei Paesi che li ospitano” [VIDEO]

“Quando parliamo di aiuto significa spendere tutti i soldi che servono per aiutare imprenditori, famiglie, lavoratori e per poterci rialzare. Non si puo’ affrontare un momento di tale difficolta’ utilizzando vecchi strumenti che gia’ non hanno funzionato in passato. Il presidente Conte ha fatto bene a dire che se si vogliono proporre vecchi strumenti allora faremo da soli, perche’ noi vogliamo garantire tranquillita’ e futuro al popolo italiano”.

Per il ministro “e’ il momento dell’unita’ anche per i vaccini. Dobbiamo accelerare il processo con una grande alleanza internazionale. Dovra’ essere il vaccino non di pochi, ma di tutti”. E sulle mascherine: “Ne sono arrivate oltre 10milioni in Italia solo nelle ultime ore, ora dobbiamo accelerare nella distribuzione”.