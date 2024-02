Giuseppe Conte, presidente M5S, in visita a Sassari nella prima tappa del tour elettorale in Sardegna per sostenere la candidata presidente del Campo largo alle Regionali, Alessandra Todde, ha detto: “La maggioranza è divisa su tutto. Sui trattori litigano e ovviamente cercano di accusarsi a vicenda sulle nuove tasse che hanno introdotto in agricoltura, poi litigano pure sul terzo mandato dei presidenti delle Regioni. Si mettono d’accordo solo sulle nuove tasse e i nuovi tagli”.

“Lo abbiamo visto nella legge di bilancio che ha introdotto tagli sensibili sui prodotti alla prima infanzia, al mondo delle disabilità, alle pensioni – ha incalzato – Contemporaneamente ha previsto nuove tasse. In quel caso erano d’accordo tutte le forze di maggioranza. Un fattore che lega questo governo è l’introduzione di nuove tasse e di nuovi sacrifici per gli italiani”.

“Adesso ci ragioniamo. Assolutamente. Io sono sempre a disposizione”. Così il leader di M5s, Giuseppe Conte ha risposto ai giornalisti alla domanda sull’eventualità di una chiusura della campagna elettorale in Sardegna sullo stesso palco con la segretaria del Pd Elly Schlein.

Conte ha iniziato il suo tour elettorale oggi a Sassari. Domani invece sarà a Nuoro, Oliena e Oristano, mentre sabato 17 sarà a Cagliari per diversi incontri e un evento pubblico alla Fiera.