“Sarà un Congresso che vedrà la partecipazione di tutti i dirigenti del MAIE Messico”: ad annunciarlo Giovanni Buzzurro, coordinatore nazionale del MAIE in terra messicana.

Sabato 17 febbraio, a Città del Messico, presso il Salone Europa dell’Hotel Four Points CDMX (AV. ALVARO OBREGON No. Ext.38 No. Int. PB, Col. ROMA NORTE CUAUHTEMOC), si riuniranno i coordinatori MAIE di tutta l’America Centrale, Caraibi compresi, senza dimenticare alcune presenze importanti dagli Usa e dal Canada.

Organizzato sotto la regia di Giovanni Buzzurro, in collaborazione con il coordinatore MAIE Centro America Giuseppe Cacace, “il congresso rappresenta un’opportunità unica per la comunità italiana di unirsi, condividere esperienze e idee, lavorare insieme per un futuro migliore” dichiara il vicepresidente MAIE, Vincenzo Odoguardi, che ha già assicurato la propria partecipazione all’evento.

A Città del Messico, per prendere parte ai lavori dell’assise, ci sarà anche Antonio Iachini, coordinatore MAIE per Venezuela, Paesi andini e Cile.

“Il MAIE è pronto ad affrontare le sfide del presente e del futuro, sempre al fianco di ogni italiano nel mondo”, sottolinea Ricardo Merlo, presidente MAIE, che pure sarà presente al congresso.

“Durante l’incontro – fanno sapere gli organizzatori -, si affronteranno temi cruciali per la comunità italiana in Messico e in America Centrale. Si discuterà della necessità di rafforzare la rete consolare, un elemento essenziale per garantire un supporto efficace e tempestivo ai cittadini italiani in terra straniera. Il MAIE si impegna inoltre a promuovere l’abolizione dell’IMU sulla prima casa per tutti gli italiani nel mondo, garantendo un trattamento equo e dignitoso”. Allo stesso tempo “verrà dedicata un’attenzione particolare alla promozione della cultura italiana all’estero, attraverso il sostegno a programmi educativi, scambi scientifici, e opportunità di formazione professionale”.

“Anche in Messico, come negli altri Paesi del Centro America, siamo ormai un punto di riferimento importantissimo per la comunità italiana locale”, evidenzia in conclusione il vicepresidente Odoguardi. “Continuiamo a lavorare senza sosta a favore degli italiani all’estero e del Sistema Italia nel mondo”.