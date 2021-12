Comites Moron con maggioranza USEI. Domingo Mazza: “Avanti con Sangregorio”

E’ il Comites di Moron, Argentina, il primo ad essere targato USEI, il partito fondato e presieduto dall’On. Eugenio Sangregorio. L’Unione Sudamericana Emigrati Italiani, infatti, ha la maggioranza.

Con ogni probabilità nell’assemblea che si terrà venerdì verrà eletto presidente un membro del partito di Sangregorio. Quello di Domingo Mazza è uno dei nomi di cui si parla di più, con maggiori possibilità di diventare Presidente.

Mazza è anche colui che – come fa sapere egli stesso con la nota che pubblichiamo qui sotto – rappresenterà l’USEI in tutta la regione.

Storicamente, il Comites di Moron è stato sempre a guida filo-Pd, ma questa volta alla sinistra è andata male. Quello di Moron è uno dei tanti Comitati a cui l’area dem ha dovuto rinunciare dopo le recenti elezioni.

LA NOTA DEL CONSIGLIERE DOMINGO MAZZA

Cari concittadini:

Sono immensamente lieto di rivolgermi a tutti voi, oggi, già, come rappresentante eletto di ciascuno dei nostri cittadini italiani di Morón, La Matanza, Hurlingham e Ituzaingó.

Se all’inizio della lettura di questo umile e sincero gesto espressivo vi state chiedendo quale sia il motivo che mi ha spinto a scrivervi, permettetemi di riassumerlo nella profonda gratitudine che desidero rivolgere a ciascuno di voi.

La nostra amata comunità soffre da molti anni per la mancanza di molte risposte da parte dei COM.IT.ES, per la mancata soluzione di tanti dei nostri problemi. I nuovi tempi richiedevano inevitabilmente e con urgenza un rinnovo di referenti e rappresentanti. Aria nuova, apertura alla freschezza e all’impeto dei giovani, accompagnati dai consigli e dalla guida dei più esperti. La necessità di lavorare tutti insieme, tendendo a prendersi cura di una comunità già da tempo eccessivamente trascurata e maltrattata. Era il momento.

Sono profondamente orgoglioso e onorato che la comunità italiana, miei cari connazionali, abbia avuto fiducia in me, in mio figlio e in tutti coloro che ci hanno accompagnato; grazie per l’opportunità di guidare questo rinnovamento storico, senza precedenti simili, nella Circoscrizione Consolare di Morón.

In questa clamorosa vittoria e rinnovamento che abbiamo ottenuto dopo lo scrutinio finale, nato originariamente da Integrazione, hanno accompagnato e accompagneranno importanti punti di riferimento della comunità e della politica italiana, come l’On. Eugenio Sangregorio, che ci ha dato la possibilità di intraprendere questo percorso e a partire da adesso di rappresentare l’USEI nella nostra regione.

Senza l’instancabile impegno di ciascuno degli attori che hanno lavorato per questa grande unione tra italiani, niente di tutto questo sarebbe stato possibile. E non abbiate dubbi: questo è solo all’inizio. Continueremo a lavorare e a far soffiare un vento di rinnovamento e unione verso l’intero Paese e l’America Latina.

Ora arrivano momenti di grandi sfide, per migliorare la vita di ciascuno dei nostri cittadini. Avremo bisogno di tutti. Da Morón all’Italia, per proiettare un futuro migliore per le nostre famiglie.

CARTA DEL DR. DOMINGO MAZZA

CONSIGLIERE ELECTO COM.IT.ES MORÓN