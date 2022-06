Collezione Jadea Intimo Chic & Moda Primavera/Estate 2022: stile e raffinatezza

Favignana, l’affascinante isola dell’arcipelago siciliano delle Egadi, ha ispirato nel nome e nei colori l’ultima serie della linea Jadea Chic, in consegna da giugno. Sviluppata per le donne alla ricerca di un intimo che esprima allo stesso tempo sensualità e raffinatezza, la serie propone una lingerie in tulle stampato e cotone elasticizzato. I colori disponibili per questa famiglia sono due: latte con motivo floreale sui toni caldi del rosa antico (omaggio agli edifici dell’isola) oppure celeste, sempre con motivo floral ma con i toni freddi del blu (ispirato al cielo e al mare cristallino). In entrambi i casi, la famiglia è impreziosita da ricercate finiture in pizzo.

Per questa linea è disponibile il coordinato push up e brasiliano (art. 4372), balconcino e slip (art. 4373) e top e slip (art. 4374). Tra i modelli singoli, presente lo slip (art. 6238), il brasiliano (art. 6239) e il midi (art. 6240) e il top singolo (art. 4381).

Il viaggio virtuale nel Mediterraneo prosegue con la collezione Jadea Moda, pensata per le clienti che nell’intimo cercano comfort, traspirazione e uno stile colorato e divertente.

La serie Malta si rivolge alle donne che, anche in ufficio, sono già proiettate con la mente verso le prossime vacanze estive. La linea, realizzata in comodo cotone elasticizzato, propone un’irriverente stampa con motivo a spille multicolor, disponibile su fondo color blu inchiostro, nero o bianco. Diversi i modelli disponibili: il completo con triangolo imbottito e slip (art. 4344) e i prodotti singoli come lo slip (art. 6212), il brasiliano (art. 6213) e lo slip con fascia alta (art. 6214). Una vera chicca della collezione Jadea Moda è costituita, infine, dalla serie Phuket. La linea, proposta nello slip (art. 6210) e nel brasiliano (art. 6211), si distingue per il caratteristico motivo a scritte a mano libera legate al mondo dell’arte. Tre i colori per lo sfondo a righe: grigio, jeans o rosa.

L’intimo Jadea è comodo e fresco perché realizzato con l’uso di fibre naturali: l’ideale per vivere al massimo la stagione più bella e calda. I coordinati con triangoli imbottiti e slip sono proposti con taglie che vanno dalla XS alla L, mentre i prodotti singoli sono disponibili dalla 2a alla 6a.

La collezione di intimo Chic e Moda firmate Jadea propone una ricca gamma di fantasie, decorazioni e tipologie di capi pensata per soddisfare i gusti e le esigenze di tutte le donne: il tutto senza rinunciare alla qualità e alla versatilità dei prodotti, valori che da sempre rendono il brand irresistibile per le sue clienti.