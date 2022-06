Jadea Basic: intimo e casualwear da indossare tutti i giorni

Less is more: Jadea Basic è la collezione essenziale e super-pratica per le donne alla ricerca di capi di intimo e abbigliamento da indossare tutti i giorni. Comfort, stile e versatilità sono gli elementi cardine della classica linea by Jadea dedicata alla quotidianità di tutte le clienti #JadeaLovers che nel corso degli anni hanno apprezzato sempre di più il modo in cui Jadea Basic riesca ad essere la perfetta alleata delle loro giornate: vicina a tutte le donne nel promuovere una bellezza autentica e naturale, un elemento che trova sostegno nella semplicità e nella concretezza dei capi Basic capaci di far sentire immediatamente a proprio agio chi li indossa.

Jadea Basic è la linea in cui tutte le clienti possono davvero identificarsi: nel lancio della collezione aggiornata, infatti, viene raffigurata un’idea di donna vera, realistica, in cui tutti i tratti del loro corpo diventano un fattore di unicità da custodire e valorizzare con il giusto capo. Caratteristiche che poi si ritrovano, coerentemente, in prodotti in grado di esprimere femminilità al primo istante.

Ecco perché la collezione Jadea Basic continua ad evolversi, proponendo capi dall’estrema comodità e dalle linee semplici e sobrie, pensate per vivere la vita di tutti i giorni con spensieratezza senza rinunciare alla qualità che da sempre contraddistingue i capi del celebre brand di intimo italiano.

Facilità di scelta per tutti i giorni. Jadea Basic si presenta ora con una gamma ancora più ampia e diversificata: una ricca selezione di intimo, maglie e leggings caratterizzata da tessuti morbidi, avvolgenti, in grado di valorizzare le forme (e l’armocromia) di chi li indossa. La soluzione perfetta per adattarsi con facilità alle mutevoli esigenze che fanno parte delle dinamiche giornate di ogni donna.

Perfetti nella loro essenzialità, i prodotti Jadea Basic si configurano come la base ideale per enfatizzare, in modo semplice, naturale e spontaneo, la naturalezza e la femminilità di tutte le clienti.

Jadea Basic è sinonimo di intimo: una vasta gamma di completi e prodotti singoli immancabili nei cassetti di ogni donna. Bralette, reggiseni a balconcino, a triangolo e a fascia (tra cui gli art. JADA e JULY) si abbinano perfettamente a una ricca line up di parti basse, come slip, brasiliane, perizoma, midi e coulotte (tra questi, gli art. 507/508/519).

L’intimo Jadea Basic offre diversi modelli, ognuno in grado di soddisfare qualsiasi esigenza: è il caso dell’impiego di alcune tecniche, come il taglio vivo con cotone degli slip/brasiliano/perizoma (art. 8000/8001/8002), che permette all’underwear di diventare praticamente invisibile sotto i vestiti grazie all’assenza di cuciture. L’utilizzo del taglio vivo in abbinamento al cotone e non al sintetico rappresenta un plus del brand Jadea rispetto ai competitor. Le amanti della raffinatezza, che però non vogliono rinunciare al comfort in ogni situazione, possono scegliere i sofisticati capi con decorazioni in pizzo, anch’essi disponibili sotto forma di slip/brasiliano/perizoma (art. 1627/1628/1629).

Grazie a una progettazione attenta a valorizzare le differenze che rendono unica ogni donna, i prodotti firmati Jadea Basic sono capaci di esaltare tutti i tipi di fisicità: perché ogni donna deve essere orgogliosa delle proprie forme.

Gli abbinamenti pressoché infiniti tra modelli e colori – si spazia dalle nuance naturali, come pelle e cipria, alle tonalità più classiche come bianco, nero e grigio – definiscono una palette identitaria che rende Jadea Basic un mai più senza nel guardaroba di ogni cliente.

Intimo, ma non solo: Jadea Basic è la risposta alle necessità che la vita dinamica dei giorni nostri richiede a tutte le donne. Per questo, nella vastissima gamma del brand non possono mancare capi di abbigliamento casual – maglie e leggings – contemporanei, versatili e ovviamente super-comodi. Leggings, T-shirt, top, body e canotte si differenziano per i dettagli (anche in questo caso con o senza pizzo), per il taglio delle maniche e per le scollature. Le clienti possono lasciarsi ispirare dai prodotti più iconici, come la canotta lunga a spalla larga con inserti in raffinato pizzo (art. 4328) e i leggings corti taglio corsaro con lavorazione a maglia liscia (art. 4266) e la versione rifinita con elementi in pizzo (art. 4319).

Tutti i prodotti Jadea Basic sono realizzati con fibre naturali, come il cotone elasticizzato che li rende facili da indossare: lo smart fit perfetto per ogni situazione!

La collezione Basic è la perfetta alleata per la nuova dimensione della donna secondo Jadea: una cliente indipendente, sicura di sé, che ama mostrare la propria bellezza in modo autentico, naturale e spontaneo.

Con Jadea Basic, la quotidianità di tutte le donne si veste di glamour, grazie a prodotti pensati per adattarsi in modo facile e immediato a ogni look.

L’essenza della femminilità è Jadea Basic!