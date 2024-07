La moda continua a puntare sui manager italiani. A partire da Givenchy, che ha appena nominato Alessandro Valenti suo nuovo amministratore delegato.

“Valenti – scrive MF -, che ha iniziato la sua carriera nel settore fashion con ruoli da Versace, Giorgio Armani e Ralph Lauren, era entrato nel gruppo Lvmh nel 2014 come amministratore delegato di Louis Vuitton per Francia e Monaco.

Nella sua nuova posizione, dove subentra a Renaud de Lesquen, guiderà un nuovo capitolo della storia della maison”.

Il quotidiano economico ricorda che ad aver lavorato per Louis Vuitton per 5 anni, supervisionando le strategie di comunicazione e immagine del brand, è anche Stefano Cantino, nuovo vice amministratore delegato di Gucci, maison controllata da Kering.

“I due incarichi confermano la solidità di questa nuova generazione di business leader tricolore al vertice dei colossi del lusso” si legge.

Marco Bizzarri, ex amministratore delegato della maison della doppia G nonché imprenditore di successo, adesso è impegnato con le nuove realtà Nessifashion e Forel. E se si parla di Elisabetta Franchi non si può non menzionare il nuovo ceo da febbraio 2024, Gabriele Maggio, altro imprenditore italiano con una carriera ventennale nell’industria moda.

Ultimo ma non meno importante, Andrea Baldo, ex amministratore delegato di Ganni, è stato appena nominato amministratore delegato di Mulberry.