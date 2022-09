Claudio Provenzano, sindaco di Garbsen, sostiene la protezione dell’ambiente e le popolazioni indigene del Perù

Su invito del sindaco Claudio Provenzano, una delegazione della minoranza Yanesha, oppressa in Perù, ha visitato il municipio per chiedere sostegno

di Mariella Costa

Un evento speciale presso il municipio di Garbsen (Bassa Sassonia) ha dimostrato che i temi della giustizia internazionale, della conservazione delle risorse e della protezione dell’ambiente riguardano tutti.

Su invito del sindaco Claudio Provenzano, una delegazione della minoranza Yanesha, oppressa in Perù, ha visitato il municipio per chiedere sostegno. I delegati hanno raccontato di oppressione, violenza, terrore e crimini ambientali, ma anche di misure concrete per migliorare le condizioni di vita.

“Gli anni bui sono alle spalle, guardiamo con ottimismo al futuro e siamo grati a Dio per tutto ciò che ci dà”, ha dichiarato Pablo Hoyos, capo del popolo Yanesha dell’Amazzonia, minacciato di estinzione. Grazie all’associazione tedesca Chance e.V. (un’iniziativa cristiana, sociale ed ecologica, che lavora per lo sviluppo sostenibile e la giustizia in Perù), è stata data voce agli oppressi. Sono stati messi in grado di difendere i loro diritti nei confronti dello Stato e di assicurarsi un territorio per vivere in pace e proteggere la giungla. “Siamo orgogliosi di avere i diritti sulla terra”, ha dichiarato Estela Jimenez, la prima donna Yanesha eletta capo villaggio.

Tra gli ospiti, Mariella Costa del Consolato Generale d’Italia ad Hannover, l’ex Ministro delle Finanze della Bassa Sassonia Heiner Aller, i rappresentanti della politica locale di Garbsen, delle chiese, delle scuole, dell’Associazione per la tutela della natura e di altre associazioni locali.

“Dobbiamo mettere in discussione le nostre azioni costantemente. E dobbiamo aprire i nostri cuori, ma anche i nostri occhi, per percepire le preoccupazioni degli altri”, ha detto il sindaco Provenzano. Dopo diversi discorsi toccanti e un contributo cinematografico la delegazione ha firmato il Libro d’Oro della città.

La visita al municipio è stata preceduta da una settimana di progetto presso la scuola secondaria di Berenbostel, durante la quale le alunne e gli alunni hanno affrontato intensamente il tema. Secondo il preside Axel Dettmer, il destino di Yanesha ha colpito molti e li ha motivati a impegnarsi. “Sono orgoglioso dei miei studenti e vi ringrazio per il vostro coinvolgimento”, ha dichiarato Dettmer durante il ricevimento in municipio, che alcuni studenti hanno arricchito con una speciale performance di teatro musicale, ispirato proprio al popolo degli Yanesha.