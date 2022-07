CANADA | Italiani all’estero, Ernesto Paola coordinatore dipartimento Scuola e Cultura del MAIE Toronto

“Sono onorato di far parte di un Movimento come il MAIE, che da anni si batte per difendere i diritti degli italiani nel mondo”, dichiara il neo coordinatore

Continua a crescere anche in Canada il Movimento Associativo Italiani all’Estero fondato e presieduto dal Senatore Ricardo Merlo. Ernesto Paola è il nuovo coordinatore del dipartimento Scuola e Cultura del MAIE Toronto. A nominarlo è stato Enzo Odoguardi, coordinatore MAIE Nord America.

Ernesto Paola, di origine calabrese, vive a Toronto da vent’anni. Oggi, oltre ad essere un apprezzato medico, quindi in stretto contatto con tantissimi italiani, è presidente della Società Dante Alighieri di Toronto, nonché coordinatore editoriale del settimanale online Grandangolare.com

“Sono onorato di far parte di un Movimento come il MAIE, che da anni si batte per difendere i diritti degli italiani nel mondo”, dichiara il neo coordinatore. “Essere oggi nel MAIE – prosegue – mi offre la possibilità di garantire ai connazionali residenti a Toronto un punto di riferimento e un supporto ai tanti problemi che quotidianamente è necessario affrontare. Una certezza? Facile reperibilità in qualsiasi momento”, conclude.

Soddisfatto Enzo Odoguardi: “Prosegue il lavoro di rafforzamento del network MAIE anche in territorio canadese. Torneremo presto in quel Paese, per confrontarci con le comunità italiane di Ottawa, Montreal e Vancouver, e per continuare a rendere più forte il MAIE anche in quelle circoscrizioni consolari”, conclude il coordinatore MAIE Nord America.