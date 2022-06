Italiani all’estero, Odoguardi (MAIE) a Toronto per incontrare la comunità italiana

Con la tappa di Toronto, dopo Miami, Boston e New York, si conclude questa prima missione MAIE in Nord America. Già nei prossimi giorni lo stesso Odoguardi annuncerà nuove missioni, che lo porteranno a visitare le comunità italiane residenti nelle altre circoscrizioni consolari di Usa e Canada.

Continua senza sosta il lavoro del MAIE in America Settentrionale. Missione a Toronto, Canada, per Enzo Odoguardi, coordinatore MAIE Nord America. Una due giorni durante la quale Odoguardi ha incontrato, tra gli altri, Ernesto De Paola, presidente della Dante Alighieri di Toronto. Sul tavolo, la promozione della lingua e della cultura italiana, un tema molto caro al Movimento Associativo Italiani all’Estero. Tanto che, ha ricordato Odoguardi, quando è stato al governo, il MAIE ha contribuito con forza ad ottenere dall’esecutivo una somma record – 50 milioni di euro – per la promozione della lingua italiana nel mondo.

Odoguardi si è inoltre riunito con Paolo Canciani, giornalista, già candidato del MAIE alla Politiche del 2018 e autore del libro “La voce degli italiani in Canada”.

Canciani ha sottolineato quanto sia necessaria la presenza capillare in territorio canadese di una forza politica come il MAIE, che nasce per difendere senza se e senza ma i diritti degli italiani residenti all’estero, visto che i connazionali ivi residenti si sentono totalmente trascurati dal governo italiano e dagli eletti nei partiti romani.

Durante la missione canadese, anche il faccia a faccia con il presidente di Casa Calabria International, Enrico Mazzone. Lui ed Odoguardi hanno affrontato l’argomento che riguarda il turismo di ritorno, per fare in modo che i connazionali residenti in Canada e i loro discendenti possano essere agevolati nel visitare i loro luoghi d’origine in Italia. Odoguardi, imprenditore italoamericano di origine calabrese, ha assicurato pieno sostegno e collaborazione.

Tra gli appuntamenti in agenda, quello con una delegazione di imprenditori italiani e italo-canadesi guidata da Dominic Cataldi, anch’egli calabrese, tra i più importanti ristoratori italiani in Canada, titolare allo stesso tempo di una impresa che importa nel Paese del Nord America prodotti made in Italy. L’accento è stato posto proprio sul tema delle eccellenze dell’enogastronomia italiana: Odoguardi ha spiegato di voler coinvolgere fin da subito il mondo delle Camere di commercio italiane, anche per assistere le nostre imprese desiderose di internazionalizzare.

Con la tappa di Toronto, dopo Miami, Boston e New York, si conclude questa prima missione MAIE in Nord America. Già nei prossimi giorni lo stesso Odoguardi annuncerà nuove missioni, che lo porteranno a visitare le comunità italiane residenti nelle altre circoscrizioni consolari di Usa e Canada.