BUON ANNO! | Auguri per un 2022 che vi porti benessere e soddisfazioni

Buon Anno Nuovo, cari lettori, ovunque voi siate nel mondo. ItaliaChiamaItalia guarda al futuro, come sempre. Ci prepariamo per i prossimi 12 mesi. Alla politica, al governo, alle istituzioni chiediamo una riforma del meccanismo elettorale con cui votano gli italiani nel mondo: ce n’è davvero bisogno

Tanti auguri di Buon Anno Nuovo, cari lettori, a voi che ci seguite ogni giorno da tutto il mondo. Grazie del vostro affetto, del tempo che dedicate alla lettura delle nostre pagine. Per noi è prezioso.

Non è momento, purtroppo, di festeggiamenti in grande stile. Nella stragrande maggioranza dei casi, gli italiani trascorreranno l’ultima notte dell’anno a casa propria, visto i tempi che viviamo con il virus, che non smette di mordere. Non ci saranno cenoni con decine di commensali, tra amici e famiglia: in media, al tavolo di Capodanno siederanno sei persone. Troppo poche, per un’occasione così speciale. Ma persino troppe, con il rischio che ancora si corre – vaccinati o meno – di venire contagiati.

Come ItaliaChiamaItalia guardiamo avanti, sempre. Al futuro. Ci programmiamo. Studiamo una nuova grafica per il nostro sito, progettiamo nuove collaborazioni editoriali, nuove iniziative a livello di comunicazione. Soprattutto, ci prepariamo fin d’ora al 2023. Continueremo a seguire con ancora maggiore attenzione, infatti, la politica dedicata agli italiani nel mondo, come del resto facciamo ogni giorno da quando siamo nati.

Siamo curiosi di capire, per esempio, come si voterà, con quale meccanismo elettorale, se con lo stesso di sempre – che, ormai è chiaro a tutti, fa acqua da tutte le parti – o magari con l’utilizzo delle nuove tecnologie, come il voto elettronico. Siamo anche curiosi di capire se reggerà l’ipotesi dell’inversione dell’opzione – se vuoi votare ti devi registrare -, visto che su questo – come su mille altre cose, a dirla tutta – la politica è divisa.

E poi c’è il discorso che riguarda le candidature: torneranno le preferenze o ci saranno le liste bloccate? Non sarebbe male, a nostro modo di vedere, eliminare le preferenze all’estero, visti i brogli e gli imbrogli che ci sono stati durante tutti questi ultimi anni e che noi vi abbiamo sempre raccontato. Perché è sulle preferenze che si sono sempre viste le più forti irregolarità. C’è chi è disposto a tutto per una poltrona in Parlamento.

E’ proprio questo che chiede ItaliaChiamaItalia alla politica, al governo, alle istituzioni, per l’anno che verrà: un nuovo meccanismo elettorale che renda il voto all’estero sicuro e trasparente. Perché ne abbiamo viste troppe, perché non ne possiamo più di certi pasticci, per non dire di alcuni veri e propri reati. Saranno in grado i nostri rappresentanti, i nostri governanti, di farci un regalo del genere? Conoscendo l’andazzo ne dubitiamo fortemente, ma non perdiamo la speranza.

Amici, ovunque voi siate, Buon Anno. Che sia un 2022 pieno di soddisfazioni per voi, che vi possa portare salute, benessere e tutto ciò che di buono desiderate. Noi saremo sempre qui, anche nei prossimi 12 mesi, per accompagnarvi giorno dopo giorno, con le nostre news, le nostre opinioni e i nostri servizi. Per continuare ad essere un punto di riferimento virtuale fondamentale per voi che vivete oltre confine e che avete sete d’informazione. Un abbraccio.

@rickyfilosa