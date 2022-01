Trading online: ecco le migliori strategie di investimento secondo gli esperti

Per strategia di investimento si intende l’approccio del trader al trading online. Questo significa che non esiste una strategia di trading assolutamente corretta e vincente, ma che questa dipende dal tipo di approccio al mercato dell’investitore. La strategia migliore di investimento secondo gli esperti è sempre quella creata dallo stesso investitore, che può essere raggiunta dopo prove eseguite sul campo che permettono nel medio-lungo periodo di portare dei profitti.

Scegliere la migliore strategia di investimento significa stabilire il giusto rapporto rischio/rendimento, così da ridurre eventuali perdite, e poter ottimizzare il proprio trading online. In merito a questo gli esperti consigliano ai trader, principianti ed esperti, di impostare al momento dell’investimento valori corretti di stop loss e take profit, così da limitare le perdite e ottimizzare i potenziali guadagni.

Esistono strategie di investimento classiche, provenienti da studi passati di rinomati economisti e strategie nate più recentemente con l’esplosione del trading online, indirizzate ai trader meno esperti.

Anche se non si tratta di una vera e propria strategia di trading online, la diversificazione è una elemento fondamentale da tenere in considerazione nel proprio trading online. La diversificazione consiste nel suddividere il proprio capitale investito in differenti mercati azionari, differenti settori o in differenti tipologie di investimento. In questo modo è possibile suddividere il rischio per poter puntare a più alti rendimenti.

Le strategie di investimento classiche: scalping, value investing, growth investing

Come è possibile constatare osservando la lista migliori strategie di trading messa a disposizione da Guidatradingonline.net, portale di riferimento sia per i professionisti che per i giovani appassionati al mondo delle negoziazioni digitali, tra i principali metodi di investimento ci sono lo scalping, il value investing e il growth investing.

Lo scalping è una modalità di trading online che consiste nella compravendita di titoli in un brevissimo lasso di tempo, con lo scopo di realizzare piccoli ma continui guadagni. Si punta quindi sulla quantità delle operazioni ed è particolarmente adatta ai trader più esperti.

Il value investing è una strategia semplice da capire e teoricamente anche da attuare: si acquistano titoli quando hanno prezzi bassi per poi rivenderli quando il prezzo aumenta. Per attuare questa strategia è quindi necessario individuare titoli azionari che stanno avendo una flessione negativa che però presentano ampi margini di crescita. È consigliato quindi svolgere una corretta e approfondita analisi dei fondamentali dell’azienda così da individuare quelle aziende che hanno un concreto potenziale di crescita.

La strategia di trading denominata growth investing ha lo scopo di individuare quelle aziende che hanno un potenziale di crescita veloce e improvviso all’interno del proprio settore. È particolarmente adatta per investimenti in start up in particolari settori, come quello tecnologico.

Strategie di trading online per principianti: copy trading e segnali di trader

L’esplosione del trading online ha comportato la necessità per molti trader inesperti di applicare strategie di investimento che potessero essere semplici ed immediate.

Il copy trader è una strategia di investimento che consiste nel copiare le strategie di investimento di trader esperti. La bravura del trader deve essere quella di copiare diversificando tra i trader esperti e puntando su quelli che sembrano prendere le decisioni migliori.

I segnali di trading consistono in una strategia che può sembrare semplice e banale ma che se applicata nel migliore dei modi può risultare vincente. Consiste nel saper cogliere i segnali che il mercato offre quotidianamente e continuamente. Questa strategia può però essere applicata direttamente dal trader o affidandosi a segnali che vengono offerti a pagamento o gratuitamente. Nel primo caso il trader deve avere una buona sconoscenza dei mercati e sapere applicare l’analisi tecnica; nel secondo caso è necessario solo seguire i segnali che vengono offerti e decidere l’investimento corretto in modo corretto. Per essere applicata nel migliore dei modi questa strategia deve però affidarsi a segnali corretti e veritieri.