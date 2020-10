Briatore punzecchia l’ex moglie Elisabetta: “Se vuole essere autonoma, potrebbe rinunciare a quello che le do”

Le abituali frecciate tra Flavio Briatore e l’ex moglie Gregoraci: “Nella casa del Grande Fratello Vip, su Elisabetta, amata dai coinquilini che non l’hanno mandata in nomination neanche una volta, ci sono gli occhi di tutti incollati, anche per la simpatia con il compagno di avventura Pierpaolo Petrelli. “È un bravissimo ragazzo. Non sta succedendo nulla ma è molto tenero. Mi guarda con questi occhi da cerbiatto, è un ragazzo perbene”.

BRIATORE PUNZECCHIA LA GREGORACI

Flavio ha replicato: “Se vuole essere autonoma, potrebbe rinunciare a quello che le do. Passava in Sardegna due mesi l’anno, aerei privati, a Montecarlo 1000 mq, a Londra 1.500 mq di casa, la casa a Roma che le ho comprato, l’autista. Se a 40 anni vuole andare al Gf e stare con i ragazzini e se questo per lei è affrancarsi, ok”.

Stimo Briatore e ho lavorato con Elisabetta esordiente in tivu. Però una domanda sorge spontanea, come diceva quel popolare giornalista: ma a noi, che ci importa?