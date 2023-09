BRASILE | Italiani nel mondo, Porta (Pd): “Presto uno sportello consolare a Santa Catarina” [FOTO]

“Dopo anni di ripetute richieste della grande comunità italiana dello Stato di Santa Catarina in Brasile, più volte riprese da miei atti parlamentari e sollecitazioni al governo, finalmente siamo a un passo da una decisione storica che apre la strada alla prossima apertura di una rappresentanza consolare di carriera in uno degli Stati brasiliani dove maggiore è la presenza di cittadini di origine italiana”, è quanto ha dichiarato il deputato eletto in America Meridionale Fabio Porta, all’indomani dell’incontro da lui promosso tra il Sottosegretario agli Affari Esteri con delega per la rete consolare e gli italiani nel mondo, Giorgio Silli, e la delegazione dell’Assemblea Legislativa dello Stato di Santa Catarina guidata dal Presidente Mauro De Nadal e formata dal Presidente del Fronte parlamentare Santa Catarina-Italia Vicente Caropreso e dai deputati Rodrigo Minotto ed Egidio Ferrari; presenti all’incontro anche il Presidente della Camera di Commercio italiana Tullo Cavallazzi e l’avvocato Veronica Salgado.

“Voglio esprimere il mio ringraziamento al Sottosegretario Silli per avere accolto con favore ed avere espresso la volontà politica sua e del governo affinché le procedure che porteranno all’apertura di uno sportello consolare a Florianopolis possano andare avanti con celerità nei prossimi mesi”, ha aggiunto l’On. Porta.