Borghese (MAIE): “Più risorse per gli organismi di rappresentanza degli italiani all’estero”

“In Commissione Bilancio al Senato è stato approvato l’emendamento del Sen. Adriano Cario (MAIE), che prevede interventi aggiuntivi rispetto al finanziamento proposto nella bozza della legge di bilancio. I Comites e il CGIE sono nostre istituzioni fondamentali, il cui buon funzionamento è garanzia di democrazia e di rappresentanza per noi italiani all’estero”. Lo dichiara in una nota l’On. Mario Borghese, vice presidente del MAIE – Movimento Associativo Italiani all’Estero.

“Ai Comites – prosegue il deputato eletto in Sud America – va 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022; attualmente erano previsti solo 1.248.138 euro all’anno, un aumento di oltre l’80%, e al Consiglio Generale Italiani all’Estero (CGIE) 500 mila euro, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, risorse necessarie per garantire l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge, mentre attualmente il contributo previsto è di 607 mila euro all’anno, quindi l’incremento rappresenta un aumento di oltre l’82% dei fondi”.

“Questa – conclude Borghese – è la dimostrazione che con il sen. Ricardo Merlo al governo, nella sua qualità di Sottosegretario agli Esteri, il MAIE sta lavorando bene all’interno dell’attuale esecutivo per difendere i diritti degli italiani nel mondo.